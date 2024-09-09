Цена квадратного метра новостроек премиум-класса в Москве за год выросла на 22%

В июле 2024 года средняя цена 1 кв. м на рынке новостроек премиум-класса достигла 734 тыс. рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 602 тыс. рублей. По информации экспертов, быстрее всего дорожали трехкомнатные квартиры — их стоимость за год выросла на 24%, достигнув 736 тыс. рублей за 1 кв. м. Серьезный рост цен наблюдался также на двухкомнатные и однокомнатные квартиры, подорожавшие на 23% и 20% соответственно. В то же время наиболее скромный прирост стоимости был зафиксирован у квартир с четырьмя и более комнатами, которые подорожали на 15%, и студий, чья цена выросла на 11%.
При этом теперь покупателям новостройка премиум-класса в среднем обойдется в 59,8 млн рублей — это на 29% больше, чем год назад. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 34 млн рублей, двухкомнатной — 55,3 млн рублей, трехкомнатной — 83,1 млн рублей, жилья с четырьмя и более комнатами — 158 млн рублей.
«Более быстрый рост цен на рынке премиальных новостроек свидетельствует об их инвестиционном преимуществе перед другими сегментами рынка. В то время как рынок новостроек комфорт- и бизнес-класса сильно зависит от ипотеки, где программы кредитования урезаны, а льготная ипотека завершена, спрос на премиальные и высокобюджетные новостройки остается на высоком уровне. Это обусловлено экономическим ростом и сохраняющейся заинтересованностью покупателей», — сказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.
Он также уточнил, что динамику цен обусловило и изменение предложения по стадиям готовности новостроек: в июле 2024 года в введенных корпусах и в корпусах на стадии отделки предлагалось 46% помещений, когда в 2023-м их доля составляла 31%.
Ранее, 29 августа, сообщалось, что по итогам июля в столице снизились продажи квартир-студий на первичном рынке. Спрос на этот формат первичного жилья в среднем по всем ценовым сегментам в городе сократился на 30%, следует из данных аналитиков OPENCITY.
До этого, 9 августа, стало известно, что по итогам июля средневзвешенная цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости массового сегмента в Москве составила 335 320 рублей. За полгода стоимость выросла на 5,3%, за год — на 12%, следует из данных компании «Метриум». На рынке новостроек экспонировалось 22,3 тыс. объектов, среди которых 20 тыс. — квартиры и 2,3 тыс. — апартаменты.