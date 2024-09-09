Цена квадратного метра новостроек премиум-класса в Москве за год выросла на 22%

В июле 2024 года средняя цена 1 кв. м на рынке новостроек премиум-класса достигла 734 тыс. рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 602 тыс. рублей. По информации экспертов, быстрее всего дорожали трехкомнатные квартиры — их стоимость за год выросла на 24%, достигнув 736 тыс. рублей за 1 кв. м. Серьезный рост цен наблюдался также на двухкомнатные и однокомнатные квартиры, подорожавшие на 23% и 20% соответственно. В то же время наиболее скромный прирост стоимости был зафиксирован у квартир с четырьмя и более комнатами, которые подорожали на 15%, и студий, чья цена выросла на 11%.