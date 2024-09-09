Бумаги Raiffeisen Bank в Вене упали на фоне ареста акций Райффайзенбанка

Акции австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который владеет российским Райффайзенбанком, упали в моменте на 7,73%, до €16,6. К 14:17 мск падение замедлилось до 5,95%, бумаги торговались по €16,92, свидетельствуют данные Венской фондовой биржи.
В бумагах австрийской банковской группы начались распродажи после новости о том, что российский суд принял решение об аресте акций Райффайзенбанка. Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». 100%-ным акционером Райффайзенбанка является его материнская структура — Raiffeisen Bank International (RBI).
МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» подала иск в арбитраж Калининградской области 19 августа, следует из базы данных об арбитражных спорах.
В результате решения суда RBI не сможет передать принадлежащие ему акции российского банка. Для австрийской группы это судебное решение усложняет процесс продажи российской «дочки» и «неизбежно приведет к дальнейшим задержкам», сообщили в Raiffeisen Bank International. RBI попытается отменить решение суда «всеми законными способами».
Raiffeisen Bank International, который управляет крупнейшим иностранным банком в России, безуспешно пытается продать или отделить его более двух лет, отмечает Bloomberg.
Суд наложил обеспечительные меры на акции Райффайзенбанка.
Решение российского суда об аресте акций Райффайзенбанка является временным, оно не отразится на обслуживании клиентов и на операционной деятельности банка, заявили РБК в Райффайзенбанке.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для австрийской банковской группы. Прибыль российской «дочки» RBI в 2023 году составила €1,34 млрд, или 56% в общей прибыли группы, которая за год достигла €2,4 млрд.
На Россию пришлось около половины прибыли группы за первые три месяца этого года, в том числе благодаря росту комиссий за платежи за рубеж. Как следует из отчетности RBI по МСФО, в первом квартале 2024 года чистая прибыль российской «дочки» достигла €326 млн: год к году она выросла на 8,2%.
Весной 2022 года группа Raiffeisen Bank International объявила, что свернет бизнес в России. Она допускала продажу подконтрольного ей Райффайзенбанка или его вывод из состава RBI (spin-off). С 2022 года российский банк лишился возможности перечислять дивиденды материнской структуре, поэтому нераспределенная прибыль остается в его капитале. По подсчетам Bloomberg, российское подразделение накопило более €4,58 млрд нераспределенной прибыли. Банк не может отправить их обратно в Австрию, поскольку Россия фактически запретила выплату дивидендов из страны.
Согласно рейтингу Banki.ru, на 1 сентября Райффайзенбанк занимал 12-е место в системе по активам (₽2,01 трлн) и седьмое место по капиталу (₽521,1 млрд).