Бумаги Raiffeisen Bank в Вене упали на фоне ареста акций Райффайзенбанка

На Россию пришлось около половины прибыли группы за первые три месяца этого года, в том числе благодаря росту комиссий за платежи за рубеж. Как следует из отчетности RBI по МСФО, в первом квартале 2024 года чистая прибыль российской «дочки» достигла €326 млн: год к году она выросла на 8,2%.