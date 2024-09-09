Акции «Русала» выросли на новости о возможном байбэке

Акции «Русала» (RUAL) подорожали на 3,28%, до ₽31,6 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи на 13:31 мск. Котировки производителя алюминия резко выросли после новости о возможном байбэке. До появления новости акции «Русала» снижались на 1,2% и торговались на уровне ₽30,21.
К 14:03 мск рост бумаг на Московской бирже замедлился до 1%, а цена скорректировалась до ₽30,93.
Менеджмент «Русала» готовит программу обратного выкупа акций, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. По данным агентства, такое предложение планируется внести в повестку заседания совета директоров в ноябре этого года.
Обратный выкуп акций рассматривался в ходе обсуждения советом директоров компании вопроса о выплате дивидендов за 2023 год, сообщил источник. По его словам, в качестве временного горизонта потенциального обратного выкупа акций рассматривался период после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года.
О том, что компания рассматривает возможность провести обратный выкуп акций, стало известно в середине мая. Один из источников «Интерфакса» предположил, что байбэк может произойти после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года. Новость способствовала росту акций компании на 6% на торгах 17 мая.
В пятницу, 6 сентября, совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2024 года. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи. На этом фоне акции «Русала» в начале торгов упали на 2,6%, до ₽29,8 за акцию.
В последний раз «Русал» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года — они составили $0,02 на акцию. Финальные дивиденды за 2022 год компания не выплачивала, как и дивиденды за 2023 год.
Действующая дивидендная политика «Русала», одобренная советом директоров в 2015 году, предусматривала выплаты до 15% от скорректированной EBITDA (с учетом дивидендов от «Норникеля» за соответствующий период).
В конце августа «Русал» опубликовал отчет по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка компании снизилась на 4,2% год к году, до $5,69 млрд. Чистая прибыль за этот период выросла на 34,5%, до $565 млн. Скорректированная EBITDA увеличилась на 171%, до $786 млн. Объем продаж алюминия сократился на 2,9%, до 1,87 млн тонн.