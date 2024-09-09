Акции «Русала» выросли на новости о возможном байбэке

В конце августа «Русал» опубликовал отчет по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка компании снизилась на 4,2% год к году, до $5,69 млрд. Чистая прибыль за этот период выросла на 34,5%, до $565 млн. Скорректированная EBITDA увеличилась на 171%, до $786 млн. Объем продаж алюминия сократился на 2,9%, до 1,87 млн тонн.