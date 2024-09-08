Россия вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса

Самое недоступное мясо в мире — на Острове Свободы. Так, среднестатистический кубинец может позволить себе всего 3 килограмма мяса. Еще в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограмм) и Алжир (19 килограмм).