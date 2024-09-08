Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза

Так, в конце лета Москва поставила в южноамериканскую страну металлов на 51,1 миллиона долларов против 35,1 миллиона годом ранее.
Главным образом Бразилия закупала железо и сталь — на 48,2 миллиона долларов, при этом годом ранее импорт был в 1,5 раза меньше. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля — до 2,6 миллиона долларов. При этом самый серьезный рост пришелся на алюминий — его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов.
Москва по итогам августа стала шестым основным поставщиком металлов в республику, поднявшись за год с десятой позиции. При этом страна была второй по объему поставок железа и стали и пятой — по никелю.
Лидером остается Китай с поставками металлов на 454 миллиона долларов. Германия за год сократила экспорт вдвое — до 76 миллионов долларов, в результате чего опустилась на четвертую строку. Это позволило Чили занять вторую строку среди главных экспортеров (170 миллионов), а США — третью (86 миллионов). Пятерку лидеров замыкает Аргентина (54 миллиона), а в десятку также входят Перу, Япония, Мексика и Италия.
Из топ-10 по итогам августа выпали Индия и Южная Корея, которые год назад были шестым и девятым основными поставщиками металлов в Бразилию.