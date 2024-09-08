Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза

Главным образом Бразилия закупала железо и сталь — на 48,2 миллиона долларов, при этом годом ранее импорт был в 1,5 раза меньше. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля — до 2,6 миллиона долларов. При этом самый серьезный рост пришелся на алюминий — его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов.