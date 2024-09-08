«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в августе

В августе объем торгов на Мосбирже сократился относительно к тому же месяцу прошлого года, индекс Мосбиржи остался в затяжном «медвежьем» тренде, а Банк России прикрыл лазейку, с помощью которой нерезиденты из недружественных стран переводили ценные бумаги в российскую юрисдикцию и продавали их, создавая дополнительный навес предложения. Об этих и других важных финансовых событиях последнего месяца лета — в материале «Известий».
Итоги месяца.
Объем торгов на Мосбирже в августе оказался ниже, чем год назад, на 1,7% и составил 125,4 трлн рублей. Несмотря на это, руководство торговой площадки ожидает, что к концу года общий объем торгов составит квадриллион рублей. Нынешнее снижение вызвано сохранением интереса частных инвесторов к депозитам — доходности по банковским вкладам существенно превышают даже потенциальные объемы дивидендов от крупнейших компаний страны. Вместе с тем, как рынок получит сигналы о перспективе смягчения денежно-кредитной политики, инвесторы вернутся к активным торгам, и объемы восстановятся.
Однако прошлое повышение ставки ЦБ продолжает давить на котировки акций из-за того, что дорожающее кредитование негативно сказывается на способности компаний привлекать дополнительное финансирование для своего развития. Некоторые из них перешли к практике выпуска облигаций-флоатеров, которые позволяют привлечь частное финансирование уже сейчас, хоть и по высоким ставкам, но в будущем сократить финансовое бремя на обслуживание долга. Но назвать такую практику повсеместной нельзя.
Важным событием стало и отдельное предписание ЦБ, обязавшее депозитарии профессиональных участников рынка выводить в отдельную категорию ценные бумаги на счетах доверительного управления, если они были приобретены у недружественных резидентов. Это регуляторное требование закрыло лазейку, с помощью которой дружественные резиденты могли выкупать акции с дисконтом и затем продавать их на Мосбирже. Это создавало дополнительное давление на котировки акций российских компаний и поддерживало общий «медвежий» тренд.
Валюта под подушкой — доллары и евро.
За месяц классический валютный портфель показал существенный рост в 6,63% — впервые за несколько месяцев доллар США перескочил отметку в 90 рублей, а евро — в 100 рублей. Общая рублевая стоимость портфеля на конец августа составила 223 тыс. рублей.
Важно понимать, что в последние месяцы рыночный курс рубля к иностранным валютам оценивается по итогам торгов на вторичном рынке и в действительности он может заметно отличаться. Но в целом динамика ослабления доллара наблюдается по всему миру из-за ожидания смягчения ставки ФРС США, отмечает аналитик «Финам» Иван Пуховой.
Их мало кто видел вживую — юани, лиры и белорусские рубли.
Укрепление произошло и в портфеле экзотических валют — в рублевом выражении он прибавил 1,17% за месяц, а его общая стоимость увеличилась до 141,8 тыс. рублей.
Менее выраженная динамика по этому портфелю вызвана снижением курса турецкой лиры, хотя в целом результаты отражают общее ослабление рубля в последний месяц лета. Данный портфель всё еще показывает худшие результаты среди остальных — в том числе ввиду остановки биржевых торгов швейцарским франком летом 2022 года в результате санкций.
Всё как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами.
Совокупная стоимость портфеля ОФЗ незначительно снизилась на 1,79%, до 199,5 тыс. рублей. По одному из выпусков произошло погашение, что означает возврат номинальной стоимости инвестору с перспективой реинвестирования средств в другие бумаги.
Давление на рыночную стоимость облигаций вызвано неоднозначными перспективами дальнейшей настройки денежно-кредитной политики ЦБ. Некоторые аналитики считают, что нынешняя ставка в 18% сохранится на протяжении длительного времени, но есть и те, кто ожидает ее повышения до 20% уже в этом году.
Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций.
Стоимость портфеля корпоративных облигаций осталась ровно на том же уровне, что и месяц назад — его общая стоимость к концу месяца составила 242,6 тыс. рублей. Это один из лучших показателей за всё время биржевого эксперимента.
Поддержку стоимости портфеля оказала выплата купонов по облигациям «Газпром капитала», но вместе с тем практически полное отсутствие реакции на условия финансового рынка объясняются тем, что у этих бумаг срок погашения значительно ближе, чем у ОФЗ.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек».
За месяц портфель акций первого эшелона просел на 13,07%, потеряв 37 тыс. рублей своей стоимости. Совокупная цена всех входящих в него инструментов на конец августа — 246,7 тыс. рублей.
Существенное падение котировок произошло в соответствии с общим сентиментом рынка вслед за снижением индекса Мосбиржи. Переход многих инвесторов в более консервативные бумаги усугубил динамику котировок на рынке акций, но некоторые аналитики ожидают, что уже в ближайшее время нисходящий тренд сменится восходящим, и это создаст условия для открытия выгодных позиций.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом.
Самое серьезное падение месяца наблюдается в портфеле акций нижних эшелонов Мосбиржи — в августе его стоимость сократилась сразу на 21,41%, до 319,1 тыс. рублей.
Высокая волатильность в такой группе активов всегда наблюдается в неспокойные для рынка периоды — значительно более низкая ликвидность этих бумаг делает их гораздо чувствительнее к массовым распродажам. В целом данная ситуация — наглядный пример того, что даже самым агрессивным портфелям нужна диверсификация, способная удержать их стоимость от значительного падения даже в условиях серьезной рыночной турбулентности.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).