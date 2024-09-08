«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в августе

Объем торгов на Мосбирже в августе оказался ниже, чем год назад, на 1,7% и составил 125,4 трлн рублей. Несмотря на это, руководство торговой площадки ожидает, что к концу года общий объем торгов составит квадриллион рублей. Нынешнее снижение вызвано сохранением интереса частных инвесторов к депозитам — доходности по банковским вкладам существенно превышают даже потенциальные объемы дивидендов от крупнейших компаний страны. Вместе с тем, как рынок получит сигналы о перспективе смягчения денежно-кредитной политики, инвесторы вернутся к активным торгам, и объемы восстановятся.