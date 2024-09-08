Мерный атом: на Дальнем Востоке появится несколько АЭС

Снабжение электроэнергией — один из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, жилищном строительстве и обновлении транспортной сети, подчеркнул он. Объем энергопотребления в Дальневосточном регионе, по словам президента, сегодня активно растет и уже составляет чуть меньше 70 млрд кВт/ч в год, а к концу десятилетия, по прогнозам, он увеличится еще почти на 30 млрд — до 96 млрд кВт/ч.