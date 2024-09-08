Мерный атом: на Дальнем Востоке появится несколько АЭС

На Дальнем Востоке необходимо построить атомные электростанции, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Сейчас в ДФО их две — стационарная Билибинская АЭС и плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Обе находятся на Чукотке. В каких еще дальневосточных субъектах могут появиться новые станции и сколько времени и средств потребуется для реализации проекта — в материале «Известий».
Идея строительства.
Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), президент поручил проработать идею строительства в Дальневосточном регионе атомных электростанций.
«Прошу подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, мы вчера тоже с коллегами об этом говорили», — сказал Владимир Путин.
Снабжение электроэнергией — один из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, жилищном строительстве и обновлении транспортной сети, подчеркнул он. Объем энергопотребления в Дальневосточном регионе, по словам президента, сегодня активно растет и уже составляет чуть меньше 70 млрд кВт/ч в год, а к концу десятилетия, по прогнозам, он увеличится еще почти на 30 млрд — до 96 млрд кВт/ч.
«При этом уже сейчас некоторые районы, населенные пункты и крупные дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего сдерживается строительство, промышленные объекты, инфраструктура», — уточнил глава государства.
Вместе с тем он отметил, что уже поручил правительству совместно с бизнесом подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей в ДФО, а также предусмотреть для нее механизмы проектного финансирования.
«В рамках этой программы предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Прежде всего за счет ввода в строй новых объектов генерации, например таких, как Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области, которая будет не только снабжать электроэнергией сам регион и восточный полигон железных дорог, но и поможет защитить территории, населенные пункты от паводков», — добавил президент.
План развития электроэнергетики, по его словам, непременно должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан, долгосрочные задачи, которые стоят перед субъектами, городами и населенными пунктами. Это в полной мере относится и к укреплению транспортных и логистических возможностей как Дальнего Востока, так и всей страны.
Планы строительства.
Как сообщил «Известиям» директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в состав «Росатома») Андрей Альберти, 20 августа 2024 года системный оператор для проведения общественного обсуждения опубликовал проект генеральной схемы размещения новых генерирующих мощностей в России до 2042 года. В нем учли предложения «Росатома» по строительству 37 новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности.
— Проект генеральной схемы предусматривает сооружение замещающих мощностей для Смоленской, Ленинградской, Кольской, Белоярской, Курской и Нововоронежской атомных станций, а также возведение 11 новых АЭС. Особое внимание уделено развитию атомной генерации в ОЭС юга, где уже сейчас ощущается острый дефицит энергопотребления, и ОЭС востока — перспективного с точки зрения востребованности электроэнергии для промышленного и социального развития региона, — отметил он.
Системный оператор выбирал площадки под размещение АЭС из числа предложенных госкорпорацией «Росатом» на основании долгосрочного прогноза потребления электроэнергии, уточнил Андрей Альберти. Его утвердила правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики в 2024 году.
По проекту генсхемы, по словам Андрея Альберти, на Дальнем Востоке предполагается строительство:
Хабаровской АЭС с двумя энергоблоками средней мощности (600 МВт каждый) в Солнечном районе Хабаровского края, село Эврон. Сроки ввода в эксплуатацию двух энергоблоков обозначаются как 2036 и 2038 годы соответственно. Приморской АЭС с двумя энергоблоками средней мощности (600 МВт каждый) в Приморском крае в районе городского округа Фокино. Сроки ввода в эксплуатацию — 2039 и 2042 годы соответственно. Атомных станций малой мощности — Якутской АСММ (Республика Саха (Якутия), Усть-Янский улус), Чукотской АСММ (ЧАО, Иультинский район) и МПЭБ Баимский (ЧАО, мыс Наглёйнгын, городской округ Певек).
Проект генеральной схемы будет доступен для публичного обсуждения до 20 сентября 2024 года. Затем его передадут в правительство на утверждение. Подписание важного для энергетического будущего страны документа ожидается уже в декабре 2024 года, добавили в АО «Концерн Росэнергоатом».
— Строить станции будут, во-первых, в точках дефицита. Во-вторых, с минимальным количеством сетей, потому что в сетях теряется и они не очень надежны. В-третьих, с минимальной удельной стоимостью производства электроэнергии, — сказали «Известиям» в пресс-службе полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
В пресс-службе Минвостока «Известиям» сообщили, что вместе с Минэнерго будут прогнозировать энергобалансы на Дальнем Востоке, чтобы оправдать строительство гигаваттов новой электроэнергии и строительство таких объектов, как АЭС и ГЭС.
В пресс-службе Минэнерго порекомендовали «Известиям» обратиться в «Росатом».
Стоимость и сроки проекта.
Президент призвал в целом увеличить количество генерации электричества на Дальнем Востоке, поэтому речь идет не только о АЭС, но и о ГЭС, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских. На начальном этапе эти проекты могут быть дорогостоящими, однако потом десятки лет будут служить без особых вложений.
Экономика на Дальнем Востоке растет опережающими темпами, поэтому уже чувствуется нехватка мощностей для предприятий и населения. Это насущные вопросы, которые будут оперативно решаться. Строительство одной АЭС на Дальнем Востоке может занять около пяти лет и будет стоить примерно несколько миллиардов долларов.
— Проработка вопроса о строительстве АЭС и ГЭС на Дальнем Востоке уже идет полным ходом, — отметил Игорь Ананских.
Строительство может занять шесть-восемь лет, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
— Конечно, хотелось бы побыстрее, потому мы лидируем в мировой атомной энергетике. Но тем не менее это приемлемые сроки, при которых можно планировать размещение новых производственных мощностей на Дальнем Востоке, — сказал сенатор.
В кулуарах ВЭФ-2024 глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация готова построить АЭС на Дальнем Востоке к 2032 году.
— Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим от Минэнерго, что одну из этих станций хотелось бы запустить к 2032 году. Мы согласны с таким подходом, хотя это потребует определенной мобилизации, — отметил он.
Ранее Алексей Лихачев заявлял, что дискуссия о дальневосточных тарифах должна не просто сводиться к вопросу модернизации генерирующей инфраструктуры, но и лежать в плоскости создания «нового энергетического облика Дальнего Востока».