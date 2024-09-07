В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа

«Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это (решение проблем — ред.) на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть. Я в тесном контакте с украинским премьером, с азербайджанским руководством», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» в субботу.
По его словам, руководство Словакии находится также «в очень тесном контакте со всеми фирмами, которые занимаются обеспечением нефти и газа».
«Мы сделаем все для того, чтобы украинский маршрут и дальше использовалась в качестве главного транзитного маршрута для нефти и газа для Словакии», — сказал Фицо.
Ранее глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский заявил, что Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже. По его словам, словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это потребовало бы более высоких транспортных расходов, поскольку транзит проходил бы через большее количество стран и по более длинному маршруту.