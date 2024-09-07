В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа

«Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это (решение проблем — ред.) на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть. Я в тесном контакте с украинским премьером, с азербайджанским руководством», — сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» в субботу.