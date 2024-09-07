Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет

Согласно данным ведомства, Бразилия поставила в нашу страну за восемь месяцев текущего года мяса на 269 миллионов долларов, что больше экспорта за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. Это стало максимальным объемом с 2019 года, когда российские компании закупили этой бразильской продукции на 294 миллиона долларов.