Россия увеличила закупки мяса из Бразилии до максимума за пять лет

Согласно данным ведомства, Бразилия поставила в нашу страну за восемь месяцев текущего года мяса на 269 миллионов долларов, что больше экспорта за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. Это стало максимальным объемом с 2019 года, когда российские компании закупили этой бразильской продукции на 294 миллиона долларов.
В основном Россия ввозила в текущем году из Бразилии мясо крупного рогатого скота, увеличив его закупки почти на 40% — до 169 миллионов долларов.
Одновременно спрос на мясо домашней птицы и субпродукты из нее подскочил в 1,5 раза — до 71 миллиона долларов. Вдвое вырос ввоз субпродуктов из мяса животных — до 22 миллионов долларов, а в 2,4 раза — свинины, до 7 миллионов долларов.
Импорт из Бразилии вырос одновременно с производством внутри страны. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, производство мяса домашней птицы и субпродуктов в первом полугодии текущего года увеличилось на 0,8% — до 2,6 миллиона тонн, свинины — на 6,4%, до 1,8 миллиона тонн, а говядины — на 7,1%, до 207,2 тысячи тонн.