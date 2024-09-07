«Новые люди» предложили разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах

«Учитывая растущую популярность VPN-сервисов в России и снижение темпов роста отрасли общественного питания, считаю необходимым ввести дополнительные меры поддержки для отрасли общепита для сохранения высоких темпов экономического роста. Одной из возможных мер поддержки, не требующей выделения бюджетных средств, может стать снижение регуляторной нагрузки, в частности, предоставление права кафе и ресторанам устанавливать WIFI со встроенным VPN в рамках мер поддержки МСП», — сказано в обращении.