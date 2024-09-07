«Новые люди» предложили разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах

«Учитывая растущую популярность VPN-сервисов в России и снижение темпов роста отрасли общественного питания, считаю необходимым ввести дополнительные меры поддержки для отрасли общепита для сохранения высоких темпов экономического роста. Одной из возможных мер поддержки, не требующей выделения бюджетных средств, может стать снижение регуляторной нагрузки, в частности, предоставление права кафе и ресторанам устанавливать WIFI со встроенным VPN в рамках мер поддержки МСП», — сказано в обращении.
Депутат отмечает, что введение указанной меры поддержки позволит увеличить посещаемость точек общественного питания, увеличив спрос на их продукцию.
«В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” правительство РФ вправе принимать решения, предусматривающие введение временного моратория на соблюдение законодательства РФ», — добавляется в документе.
Она попросила министерство рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае её поддержки, предложить правительству РФ внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ и предоставить право правительству РФ установить мораторий на запрет установления VPN-сервисов на Wi-Fi в публичных местах.