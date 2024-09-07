Минтранс ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки

«Мы ведем переговоры с нашими партнерами и в Африке, и на Кубе, и на других направлениях. Здесь все зависит от спроса. Если авиакомпании видят спрос, то они, конечно, выходят на линию. Поэтому здесь вопрос изучается по конкретным странам», — сказал он, отвечая на вопрос, продолжаются ли начатые в прошлом году переговоры о запуске рейсов в ряд стран Африки.