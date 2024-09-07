Минфин объяснил рост профицита бюджета в августе

«В значительной степени прирост в августе произошел благодаря высокой динамике доходов и традиционно не очень высокому уровню расходов с учетом сезонности», — прокомментировало министерство новые опубликованные данные об исполнении бюджета за январь-август.
«В целом исполнение федерального бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами закона о бюджете (№ 540-ФЗ от 27 ноября 2023 года с учетом изменений в соответствии с № 175-ФЗ от 12 июля 2024 года)», — добавили в ведомстве.
Ранее в пятницу Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь-август 2024 года, по предварительной оценке, составил 331 миллиард рублей.
Согласно данным, доходы бюджета за этот период составили 23,029 триллиона рублей, а расходы — 23,360 триллиона рублей. При этом за январь-июль 2024 года дефицит составлял 1,098 триллиона рублей (а предварительная оценка была на уровне 1,362 триллиона рублей).
Таким образом, в августе предварительно сложился профицит в размере 767 миллиардов рублей.