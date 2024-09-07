Минфин объяснил рост профицита бюджета в августе

«В целом исполнение федерального бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами закона о бюджете (№ 540-ФЗ от 27 ноября 2023 года с учетом изменений в соответствии с № 175-ФЗ от 12 июля 2024 года)», — добавили в ведомстве.