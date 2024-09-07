Китай заявил, что представляет возможности для США, а не угрозу

«Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США», — заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР.