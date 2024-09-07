Китай заявил, что представляет возможности для США, а не угрозу

Ван Шоувэнь и замминистра торговли США Мариса Лаго в субботу в китайском городе Тяньцзинь провели второе заседание китайско-американской рабочей группы по торговле.
«Китай продолжит и дальше всестороннее углублять реформы, расширять открытость и реализовывать высококачественное развитие. Современный Китай с огромным населением — это возможность, а не угроза для США», — заявил Ван Шоувэнь, слова которого приводятся на сайте минкоммерции КНР.
Вместе с тем он указал, что Китай готов работать совместно с США над укреплением взаимодействия, расширением сотрудничества, преодолением разногласий и созданием хорошей политической среды для сотрудничества между деловыми кругами двух стран.