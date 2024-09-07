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Глава Минтранса назвал развитие дорожного сервиса приоритетной задачей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных трассах одной из приоритетных задач, однако решается она только совместно с регионами страны.

Источник: © РИА Новости

«Развитие объектов дорожного сервиса на наших дорогах — это одна из наших приоритетных задач наравне с ремонтом и строительством новых дорог. Но эта задача решается исключительно совместно с регионами Российской Федерации, потому что перед дорожниками нет задачи сформировать этот бизнес. Мы предоставляем возможность для реализации данных проектов. Наша задача состоит в том, чтобы предоставить предпринимателям возможность официально, безопасно обеспечить примыкание к федеральной автомобильной дороге, в том числе скоростной. А задача субъектов Российской Федерации — сформировать земельные участки, которые примыкают к дорожной инфраструктуре», — пояснил министр.

Он добавил, что на площадке Росавтодора сформирована рабочая группа, которая несколько раз в год с субъектами страны проводит круглые столы и конференции о возможностях предпринимателей в регионах для реализации таких объектов. Кроме того, Минтрансом разработаны типовые объекты дорожного сервиса, чтобы у путешественников или перевозчиков была возможность не только заправить автомобиль, но и отдохнуть.

«Эта работа продолжается, а у госкомпании “Автодор” даже есть дочернее предприятие, которое организует такие площадки уже в структуре платных автомобильных дорог. Но здесь целый комплекс вопросов, поэтому дорожники готовы и дальше оказывать помощь нашим предпринимателям для самореализации», — заключил министр.

Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.