Глава Минтранса назвал развитие дорожного сервиса приоритетной задачей

«Развитие объектов дорожного сервиса на наших дорогах — это одна из наших приоритетных задач наравне с ремонтом и строительством новых дорог. Но эта задача решается исключительно совместно с регионами Российской Федерации, потому что перед дорожниками нет задачи сформировать этот бизнес. Мы предоставляем возможность для реализации данных проектов. Наша задача состоит в том, чтобы предоставить предпринимателям возможность официально, безопасно обеспечить примыкание к федеральной автомобильной дороге, в том числе скоростной. А задача субъектов Российской Федерации — сформировать земельные участки, которые примыкают к дорожной инфраструктуре», — пояснил министр.