Долг блогера Блиновской увеличился еще на 2 млн рублей

По состоянию на пятницу, 6 сентября, ее долг составляет 1 231 231 400 рублей. При этом еще 2 сентября она была должна налоговой 1 229 198 405,27 рублей.
Ранее, 5 сентября, адвокат Иван Морозов сообщил «Известиям», что сторона защиты Блиновской обжаловала решение налогового органа о начислении недоимки в 907 млн рублей.
30 августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом по остальным обвинениям блогер свою вину отвергла. В тот же день Савеловский районный суд разрешил блогеру продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга.
25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что женщина при пособничестве супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов, а после они легализовали из указанных денежных средств 716 млн рублей. Помимо этого, блогер неправомерно переводила деньги со счетов двух юридических лиц.
В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года блогер находилась под домашним арестом. В конце января нынешнего года Блиновскую отправили под стражу. Фигурантом также стал ее муж, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его дело выделено в отдельное производство.