Долг блогера Блиновской увеличился еще на 2 млн рублей

В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года блогер находилась под домашним арестом. В конце января нынешнего года Блиновскую отправили под стражу. Фигурантом также стал ее муж, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его дело выделено в отдельное производство.