В Минпромторге рассказали о строительстве новых судов в рамках инвестквот

Программа инвестквот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Также реализуется госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот, запущенный в 2017 году, из-за введения недружественными странами новых санкций был продлен до 2026 года. Осенью 2023 года стартовал второй этап инвестквот. В его рамках также запланировано строительство судов. На данный момент уже состоялись аукционы по крабам, а также первая заявочная кампания по другим видам водных биоресурсов.