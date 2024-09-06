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В Минпромторге рассказали о строительстве новых судов в рамках инвестквот

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота, в ближайшую пятилетку в рамках инвестквот планируется построить 38 рыбопромысловых и 46 краболовных судов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Источник: РИА "Новости"

«С позиции Минпромторга России могу отметить, что в рамках первого этапа инвестквот российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота. Это и огромные супертраулеры проекта СТ-192, которые строят Адмиралтейские верфи, и небольшие суда, которые делает “Торсиотест” на Камчатке», — отметил он.

«В ближайшую пятилетку, в соответствии с заключенными судостроительными контрактами, планируется построить еще 36 рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках первого этапа инвестквот, а также 2 рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках второго этапа инвестквот», — добавил Алиханов.

Программа инвестквот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Также реализуется госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот, запущенный в 2017 году, из-за введения недружественными странами новых санкций был продлен до 2026 года. Осенью 2023 года стартовал второй этап инвестквот. В его рамках также запланировано строительство судов. На данный момент уже состоялись аукционы по крабам, а также первая заявочная кампания по другим видам водных биоресурсов.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.