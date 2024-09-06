Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион до конца года

Стоимость объекта может начинаться с с 4 млрд руб., если покупателю позволят полностью снести здания, оценивал в 2022 году глава проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Он напомнил, что тюрьма имеет хорошее расположение, которое заинтересует застройщиков жилья или апартаментов. Однако партнер NF Group Станислав Бибик рассказал в этом году «Ведомостям», что 1 млрд — рыночная цена за такой комплекс, с учетом уникальности и исторической значимости построек. По мнению эксперта, покупателю придется сделать значительные инвестиции в реконструкцию и обновление зданий.