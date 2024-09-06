Суд подтвердил запрет «дочке» OMV на суд с «Газпром экспортом» за рубежом

В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Газпром экспорта» запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.