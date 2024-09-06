Суд подтвердил запрет «дочке» OMV на суд с «Газпром экспортом» за рубежом

«Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций», — сообщается в карточке дела, где пока не опубликован сам вердикт кассационного суда.
OMV Gas Marketing & Trading GmbH оспаривала определение арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области от 24 мая. Согласно этому судебному акту, вынесенному по иску «Газпром экспорта», в случае нарушение запрета на спор с ним за рубежом OMV Gas Marketing & Trading придется выплатить российской газовой компании около 575 миллионов евро.
Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании «Газпром экспорт» к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Газпром экспорта» запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.