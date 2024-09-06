Советник президента РФ заявил о важности модернизации международных бизнес-процессов

Ранее, 4 сентября, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил о желании китайских компаний инвестировать в РФ. Кроме того, Лицюнь сообщил, что по мере улучшения инвестиционного климата в отношениях между Китаем и Россией всё больше компаний будут регистрироваться на ее территории для дальнейшего развития.