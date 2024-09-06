Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник президента РФ заявил о важности модернизации международных бизнес-процессов

Для максимально выгодного и комплиментарного сотрудничества с Китаем российской стороне необходимо проявить инициативу в модернизации бизнес-процессов, которые позволят избежать недопониманий между сторонами. Об этом 6 сентября «Известиям» заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Источник: Финансы Mail

«В первоочередном плане очень важно изменить концепцию наших бизнес-процессов, в первую очередь это должно быть навстречу друг другу движение малого и среднего бизнеса и выбор качества», ― заявил спикер на полях ВЭФ-2024.

Как отметил Кобяков, компании из Китая оказались отлично подготовлены к потребностям российского рынка, однако между партнерами всё еще предстоит работа по дальнейшему углублению взаимоотношений, в том числе за счет организации китайских производств на территории России.

Ранее, 4 сентября, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил о желании китайских компаний инвестировать в РФ. Кроме того, Лицюнь сообщил, что по мере улучшения инвестиционного климата в отношениях между Китаем и Россией всё больше компаний будут регистрироваться на ее территории для дальнейшего развития.

В тот же день заместитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Ивин поделился, что на данный момент 66% от общей доли поставок составляет импорт из стран Азии. По его словам, очень эффективно реализуются проекты в КНР, Индии, Бангладеш.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».