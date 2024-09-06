Советник президента РФ заявил о важности модернизации международных бизнес-процессов

«В первоочередном плане очень важно изменить концепцию наших бизнес-процессов, в первую очередь это должно быть навстречу друг другу движение малого и среднего бизнеса и выбор качества», ― заявил спикер на полях ВЭФ-2024.
Как отметил Кобяков, компании из Китая оказались отлично подготовлены к потребностям российского рынка, однако между партнерами всё еще предстоит работа по дальнейшему углублению взаимоотношений, в том числе за счет организации китайских производств на территории России.
Ранее, 4 сентября, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил о желании китайских компаний инвестировать в РФ. Кроме того, Лицюнь сообщил, что по мере улучшения инвестиционного климата в отношениях между Китаем и Россией всё больше компаний будут регистрироваться на ее территории для дальнейшего развития.
В тот же день заместитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Ивин поделился, что на данный момент 66% от общей доли поставок составляет импорт из стран Азии. По его словам, очень эффективно реализуются проекты в КНР, Индии, Бангладеш.
ВЭФ-2024 проходит