Совдир «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие

Cовет директоров компании «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2024 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи.
На этом фоне акции компании «Русал» (RUAL) в начале торгов в пятницу, 6 сентября, упали на 2,6%, до ₽29,8 за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12:05 мск снижение замедлилось до 1,18%, акции торговались на уровне ₽30,235 за бумагу.
В последний раз «Русал» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года ($0,02 на акцию). Финальные дивиденды за 2022 год совет директоров «Русала» решил не выплачивать, как и дивиденды в 2023 году. Действующая дивидендная политика «Русала», одобренная советом директоров в 2015 году, предусматривала выплаты до 15% от скорректированной EBITDA (с учетом дивидендов от «Норникеля» за соответствующий период).
В конце августа «Русал» опубликовал отчет по МСФО за первое полугодие 2024 года. Выручка снизилась на 4,2% год к году, до $5,69 млрд. Чистая прибыль «Русала» за период выросла на 34,5% до $565 млн. Скорректированная EBITDA увеличилась на 171% до $786 млн. Объем продаж алюминия сократился на 2,9% — до 1,87 млн тонн.
В середине мая стало известно о том, что компания рассматривает возможность провести обратный выкуп акций. Один из источников «Интерфакса» предположил, что байбэк может произойти после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года. Впрочем, пока конкретного решения принято не было. «Никаких предложений о проведении обратного выкупа акционерам на рассмотрение не поступало», — рассказал собеседник агентства.