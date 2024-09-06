Совдир «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за первое полугодие

В последний раз «Русал» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года ($0,02 на акцию). Финальные дивиденды за 2022 год совет директоров «Русала» решил не выплачивать, как и дивиденды в 2023 году. Действующая дивидендная политика «Русала», одобренная советом директоров в 2015 году, предусматривала выплаты до 15% от скорректированной EBITDA (с учетом дивидендов от «Норникеля» за соответствующий период).