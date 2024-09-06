Россияне в августе нарастили покупки валюты в 2,5 раза

По данным ЦБ, в августе рубль ослаб по отношению к юаню на 1,8%, а по отношению к доллару — на 5,6%. «Ослабление юаня относительно доллара США на российском рынке происходило на фоне изменения структуры валютных торгов (ряд участников стали активнее заключать сделки на внебиржевом рынке) и перестройки каналов расчетов в условиях санкций», — объяснили в ЦБ. В сентябре динамика рубля к иностранным валютам была разнонаправленной, следует из данных Банка России и Московской биржи: за первую неделю российская валюта ослабла к юаню более чем на 4%, но укрепилась к доллару на 1,6%.