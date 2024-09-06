Райффайзенбанк сообщил об отсутствии рисков для работы из-за решения суда

RBI впервые сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, однако приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. Так, в апреле 2024 года RBI ожидала запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Согласно требованию европейского регулятора, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей.