На ВЭФ сообщили о создании Африканско-Российской торговой палаты

«Я хочу сообщить, что с сегодняшнего дня Ивуарийско-Российская торгово-промышленная палата расширяется до формата Африканско-Российской торгово-промышленной палаты», — заявил Дуэ Тай.
По его словам, задачами организации будут развитие предпринимательства и защита прав предпринимателей, а также бизнес-проекты на неблагополучных территориях с целью снижения бедности, улучшения качества жизни людей и предотвращения преступности и терроризма.
Ранее, 3 сентября, на дружественные отношения с РФ в ходе ВЭФ указали представители Анголы, Филиппин и Доминиканы. В частности, посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья отметил, что главными линиями сотрудничества страны с РФ являются высшее образование и освоение космоса.
ВЭФ-2024 проходит