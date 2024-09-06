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На ВЭФ сообщили о создании Африканско-Российской торговой палаты

Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д’Ивуара и России Дуэ Тай в пятницу, 6 сентября, объявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу сообщить, что с сегодняшнего дня Ивуарийско-Российская торгово-промышленная палата расширяется до формата Африканско-Российской торгово-промышленной палаты», — заявил Дуэ Тай.

По его словам, задачами организации будут развитие предпринимательства и защита прав предпринимателей, а также бизнес-проекты на неблагополучных территориях с целью снижения бедности, улучшения качества жизни людей и предотвращения преступности и терроризма.

Ранее, 3 сентября, на дружественные отношения с РФ в ходе ВЭФ указали представители Анголы, Филиппин и Доминиканы. В частности, посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья отметил, что главными линиями сотрудничества страны с РФ являются высшее образование и освоение космоса.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».