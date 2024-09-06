На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты

«Задачи этой организации (помимо связанных с развитием предпринимательства) могут быть сведены к следующим: инвестиции в развитие человеческого капитала в глобальных регионах Востока и Юга, а также построение систем безопасности и защиты людей от террора», — заключил председатель торгпалаты.