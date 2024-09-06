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На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай объявил на ВЭФ о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Я хочу сообщить, что с сегодняшнего дня Ивуарийско-Российская торгово-промышленная палата расширяется до формата Африканско-Российской торгово-промышленной палаты», — сказал Дуэ Тай.

Он уточнил, что задачами организации будут развитие предпринимательства и защита прав предпринимателей, а также бизнес-проекты на неблагополучных территориях с целью снижения бедности, улучшения качества жизни людей и предотвращение преступности и терроризма.

«Задачи этой организации (помимо связанных с развитием предпринимательства) могут быть сведены к следующим: инвестиции в развитие человеческого капитала в глобальных регионах Востока и Юга, а также построение систем безопасности и защиты людей от террора», — заключил председатель торгпалаты.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.