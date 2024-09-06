Индекс Мосбиржи, переезд «Русагро», взлет «Сегежи»: дайджест

Индекс Мосбиржи обновил максимум недели
Российский рынок акций 5 сентября продолжил рост второй день подряд. По итогам торгов в четверг индекс Мосбиржи вырос на 0,63%, до 2621,62 пункта. Но потом на вечерней сессии бенчмарк растерял часть прироста. Индекс IMOEX2, который отслеживает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2617,34 пункта.
Долларовый индекс РТС по итогам основной сессии снизился на 0,24%, до 920,65 пункта.
Российский рынок акций продолжил подъем второй день подряд после снижения в первой половине недели. С минимумов индекс Мосбиржи в моменте прибавлял почти 6%, однако сейчас эффект закрытия коротких позиций иссяк, рассказал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Для того чтобы продолжить восстановление, у рынка недостаточно позитивных драйверов. Проблема высоких ставок никуда не ушла, компании с высоким долгом останутся под давлением, основные сырьевые товары не растут, сообщил эксперт.
Пятничное закрытие может стать показательным и задать рыночный вектор на будущую неделю, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
В Промсвязьбанке допускают, что в пятницу возможна небольшая коррекция на фоне достижения индексом сильного сопротивления в 2650 пунктов после двух дней роста. В ближайшее время индекс может еще немного подняться, но сильного роста до заседания ЦБ 13 сентября ждать не стоит, сообщили в ПСБ.
Переезд «Русагро»
Акционеры агрохолдинга «Русагро» (AGRO) в пятницу рассмотрят вопрос об утверждении редомициляции «Русагро» на остров Русский. Собрание акционеров, в повестку которого входило обсуждение переезда с Кипра в Россию, было запланировано на 30 августа. Однако оно не состоялось из-за того, что не был набран кворум. В результате эмитент перенес внеочередное собрание акционеров с 30 августа на 6 сентября.
Накануне суд приостановил корпоративные права кипрской Ros Agro, головной структуры бизнеса, в отношении российской дочерней структуры компании. Минсельхоз подал иск к Ros Agro Plc в августе. Решение суда позволяет распределить доли зарубежных владельцев между российскими акционерами — фактически оно дает старт процедуре принудительной редомициляции.
Котировки компании на Мосбирже после новости о решении суда снизились. В ходе торгов в четверг бумаги дешевели на 6%, до ₽1071,4. К концу основной сессии бумаги отыграли часть потерь и закрылись снижением на 2,63% — на уровне ₽1110 за депозитарную расписку.
Российские инвесторы являются владельцами глобальных депозитарных расписок кипрской Rusagro PLC. Ранее компания сообщала, что в случае удовлетворения судом требований министерства акции ПАО «Русагро» будут распределены между бенефициарами пропорционально их участию в Ros Agro PLC.
Следующим шагом по переезду компании должна быть приостановка торгов ГДР, рассказала аналитик ПСБ Лаура Кузнецова. По опыту X5 Group, процесс перехода корпоративных прав к ПАО «Русагро» и распределение акций между российскими бенефициарами может занять около шести месяцев. Столько же, соответственно, не будет и торгов бумагами «Русагро», отмечает эксперт.
Несмотря на столь затяжную паузу, переезд в Россию позитивен для агрохолдинга, полагают в Промсвязьбанке. Он позволяет решить инфраструктурные и финансовые проблемы, а также вернуться к выплате дивидендов. Компания не распределяла их с 2022 года, а менеджмент заявлял о намерении выплатить пропущенные дивиденды после переезда в Россию. По оценкам ПСБ, дивиденды могут составить около ₽269 на акцию.
Взлет «Сегежи»
Акции лесопромышленного холдинга «Сегежа» по итогам четверга, 5 сентября, взлетели на 26,12%, до ₽1,69 за акцию. Рост в бумагах продолжается пятую сессию подряд.
В конце августа менеджмент компании сообщил о принципиальном решении о размещении допэмиссии. Новость привела к падению акций на 27%. При этом котировки начали снижаться еще до этого заявления — после того, как «Сегежа» опубликовала финансовые и операционные результаты за полугодие и второй квартал 2024 года.
Накануне основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил, что корпорация намерена увеличить долю в «Сегеже» в рамках SPO. Сейчас доля АФК «Система» в дочерней компании составляет 62,2%.
По мнению аналитика банка «Синара» Александра Гайда, допэмиссия акций, анонсированная «Сегежей», может негативно сказаться на миноритарных акционерах в том случае, если размытие долей перевесит позитивный эффект от погашения долговой нагрузки. Коэффициент размытия зависит от масштабов дополнительной эмиссии.
По оценке банка, продажа акций на ₽50 млрд позволит в следующем году погасить ту часть долга, где максимальные ставки, и за счет уменьшения процентных расходов вывести свободный денежный поток в плюс. В таком сценарии положительный экономический эффект в полной мере перекроет последствия размытия, и стоимость акций «Сегежи» после допэмиссии будет оцениваться в ₽1,6 за акцию, то есть на уровне текущих котировок.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽89,95, продать — по ₽89,18;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90,1, продать — по ₽89.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽99,9, продать — по ₽98,43;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽99,95, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые юани:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,25, продать — по ₽12,75;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,35, продать — по ₽11,9.
Корпоративные события
«Русал»: совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года.
ТГК-14: внеочередное собрание акционеров. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
Последний день покупки акций под дивиденды.
«Мать и дитя»: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2024 года. Дивиденды на каждую акцию — ₽22. Дата выплаты — 23 сентября. Доходность — 2,63%
Другие важные события
Германия: экспорт и импорт, июль — 09:00 мск.
Германия: торговый баланс, июль — 09:00 мск.
Еврозона: ВВП, второй квартал — 12:00 мск.
США: количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе — 15:30 мск.
США: данные по безработице, август — 15:30 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2621,62 (+0,63%).
Индекс РТС: 920,65 (-0,24%).
S&P 500: 5503,41 (-0,3%).
Dow Jones Industrial Average: 40 755,75 (-0,54%).
NASDAQ Composite: 17 127,66 (+0,25%).