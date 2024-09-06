Индекс Мосбиржи, переезд «Русагро», взлет «Сегежи»: дайджест

Несмотря на столь затяжную паузу, переезд в Россию позитивен для агрохолдинга, полагают в Промсвязьбанке. Он позволяет решить инфраструктурные и финансовые проблемы, а также вернуться к выплате дивидендов. Компания не распределяла их с 2022 года, а менеджмент заявлял о намерении выплатить пропущенные дивиденды после переезда в Россию. По оценкам ПСБ, дивиденды могут составить около ₽269 на акцию.