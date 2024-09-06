Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем

Второе направление, по словам министра, это технологическое взаимодействие. Для освоения новейших технологий и передовых решений в наукоемких отраслях необходимо объединять усилия и совместно использовать наработанные компетенции. На сегодняшний день такой формат сотрудничества актуален, в частности, для гражданского авиастроения, радиоэлектронной промышленности, уточнил он.