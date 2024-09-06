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Глава Минпромторга назвал три ключевых направления сотрудничества с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Сотрудничество с Китаем является одним из приоритетов международной деятельности Минпромторга, тремя главными направлениями по взаимодействию с этой страной в сфере промышленности и торговли являются: инвестиционно-промышленная кооперация, технологическое взаимодействие и встречные поставки востребованной промышленной продукции, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума.

Источник: © РИА Новости

«Действительно, сотрудничество с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов нашей международной деятельности. Если говорить о ключевых направлениях взаимодействия, то прежде всего необходимо отметить инвестиционно-промышленную кооперацию. У нас солидный портфель текущих проектов, предполагающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких сферах, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс и другие», — отметил Алиханов.

Второе направление, по словам министра, это технологическое взаимодействие. Для освоения новейших технологий и передовых решений в наукоемких отраслях необходимо объединять усилия и совместно использовать наработанные компетенции. На сегодняшний день такой формат сотрудничества актуален, в частности, для гражданского авиастроения, радиоэлектронной промышленности, уточнил он.

Третье — это встречные поставки востребованных видов промышленной продукции, включая оборудование, комплектующие, сырьевые материалы. Промышленные товары занимают весомое место в российско-китайской торговле — их доля в двустороннем товарообороте составляет порядка 60%, добавил Алиханов.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.