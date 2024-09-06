Эксперт оценил идею запуска бартерной торговли Мьянмы с Россией

Бартерная торговля РФ с Мьянмой может работать только в рамках долгосрочных межправительственных соглашений, но вряд ли будет привлекательна для компаний при разовых поставках из-за высоких административных издержек и временных затрат, считает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии Александр Фиранчук. Об этом он рассказал «Известиям» 6 сентября, отметив, что бартерные сделки с Мьянмой сталкиваются с рядом ограничений.