ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евро

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 9 сентября, на уровне ₽89,8225, евро — ₽99,7156, юаня — ₽12,5387. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На пятницу, 6 сентября, Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽89,7044, евро — ₽99,1927, юаня — ₽12,5054. Таким образом, доллар подорожал на 11,81 коп., евро — на 52,29 коп., а юань прибавил 3,33 коп.
С середины июня 2024 года для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
Курс юаня в ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 6 сентября, продолжил расти после небольшой коррекции в предыдущий день. По состоянию на 16:30 мск биржевой курс юаня вырос на 1,2%, до ₽12,6495.
Фьючерс на доллар (SI) с поставкой в сентябре по состоянию на 16:30 мск вырос на Мосбирже на 0,92%, до ₽89 098, что соответствует курсу доллара на уровне ₽89,1. Сентябрьский фьючерс на евро (Eu) прибавил 1,02%, до ₽98,578, что соответствует курсу евро на уровне ₽98,58.
Биржевой курс юаня на этой неделе резко вырос на фоне дефицита юаневой ликвидности и роста ее стоимости. При этом проблема уже привлекает внимание регулятора, что увеличивает шансы ее разрешения. Такой вывод сделала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Однако, по ее мнению, в ближайшие сессии нельзя исключать новых локальных максимумов китайской валюты и ее возвращения к ₽12,9, то есть в район апрельских максимумов.
«Потенциальное ужесточение монетарной политики ЦБ РФ может несколько поддержать рубль в том числе против доллара и евро, но в целом российская валюта в условиях сохранения геополитической напряженности остается во власти продавцов», — заключила Елена Кожухова.
Фундаментально российская валюта выглядит сильно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. Эксперт не видит явных предпосылок для ослабления курса рубля. Однако, по мнению Алексея Антонова, многое зависит от количества юаней и долларов в стране, следовательно, резкие колебания курса национальной валюты возможны и впредь.
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