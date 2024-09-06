ЦБ дал рекомендации банкам по стабилизации ситуации на валютном рынке

Механизм валютного свопа обычно применяется, когда государство стремится поддержать банки, предоставив им дополнительную ликвидность в виде иностранной валюты. В отношении юаня он действует с 19 января прошлого года. Сделки представляют собой продажу юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения, а по второй части — на следующий рабочий день.