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ЦБ дал рекомендации банкам по стабилизации ситуации на валютном рынке

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. ЦБ посоветовал банкам сдерживать рост валютных кредитов, следует из «Обзора рисков финансовых рынков», подготовленного регулятором.

Источник: © РИА Новости

«Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих санкций банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования», — говорится в документе.

При этом регулятор подчеркнул, что операции «валютный своп» не могут быть инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке.

Механизм валютного свопа обычно применяется, когда государство стремится поддержать банки, предоставив им дополнительную ликвидность в виде иностранной валюты. В отношении юаня он действует с 19 января прошлого года. Сделки представляют собой продажу юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения, а по второй части — на следующий рабочий день.