Бумаги Raiffeisen Bank в Вене упали на фоне ареста акций Райффайзенбанка

Акции австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который владеет российским Райффайзенбанком, упали в моменте на 7,73% — до €16,6. К 14:17 мск падение замедлилось до 5,95%, бумаги торговались по €16,92, свидетельствуют данные Венской фондовой биржи.
В бумагах австрийской банковской группы начались распродажи после новости о том, что российский суд принял решение об аресте акций Райффайзенбанка. Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». 100-процентным акционером Райффайзенбанка является его материнская структура — Raiffeisen Bank International (RBI).
МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» подала иск в арбитраж Калининградской области 19 августа, следует из базы данных об арбитражных спорах.
В результате решения суда RBI не сможет передать принадлежащие ему акции российского банка. Для австрийской группы это судебное решение усложняет процесс продажи российской «дочки» и «неизбежно приведет к дальнейшим задержкам», сообщили в Raiffeisen Bank International. RBI попытается отменить решение суда «всеми законными способами».
Raiffeisen Bank International, который управляет крупнейшим иностранным банком в России, безуспешно пытается продать или отделить его более двух лет, отмечает Bloomberg.
Суд наложил обеспечительные меры на акции Райффайзенбанка.
Решение российского суда об аресте акций Райффайзенбанка является временным, оно не отразится на обслуживании клиентов и на операционной деятельности банка, заявили РБК в Райффайзенбанке.
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