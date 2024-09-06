Бумаги Raiffeisen Bank в Вене упали на фоне ареста акций Райффайзенбанка

В бумагах австрийской банковской группы начались распродажи после новости о том, что российский суд принял решение об аресте акций Райффайзенбанка. Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». 100-процентным акционером Райффайзенбанка является его материнская структура — Raiffeisen Bank International (RBI).