В июле ряд банков столкнулся с оттоком срочных вкладов

У МТС-банка отток средств вкладчиков составил 7,5 млрд рублей, на начало августа их объем достиг 169,5 млрд рублей. В пресс-службе банка объяснили снижение перетоком срочных вкладов в банки с более высокими ставками: «Высокий уровень ликвидности позволял нам не участвовать в “гонке” процентных ставок в мае-июне текущего года. <…> Это, с одной стороны, вызвало некоторый переток срочных вкладов в банки с более высокими ставками, а с другой стороны — положительно сказалось на уровне чистой процентной маржи и финансовом результате». В августе банк придерживался сбалансированного подхода по депозитным ставкам, — отметили там. Райффайзенбанк за июль потерял почти 26% срочных депозитов, однако в абсолютных значениях отток составил 0,7 млрд рублей за месяц. Их объем составил к 1 августа 1,85 млрд рублей. Однако комментировать это снижение банк отказался. На начало 2022 года срочных вкладов на балансе Райффайзенбанка было почти 50 млрд рублей. У Юникредитбанка отток составил 27% или 12,2 млрд рублей, вклады сократились до 32,8 млрд рублей. В банке снижение не прокомментировали, в начале 2022 года на балансе банка было более 150 млрд рублей средств вкладчиков. По 6% вкладов потеряли Азиатско-Тихоокеанский банк и «Синара», до уровня в 58,5 и 69,6 млрд рублей соответственно. У «Ренессанс банка» сокращение также составило почти 6% за месяц, до 62,9 млрд рублей. «В июле мы сфокусировались на привлечении средств частных клиентов на накопительные счета. — указал начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян. — В итоге, на фоне снижения портфеля срочных депозитов примерно на 4 млрд рублей, мы нарастили портфель накопительных счетов почти на 6 млрд рублей». В Абсолют-банке снижение пассивов на 1% или 0,9 млрд рублей, до 88,1 млрд рублей, объяснили перераспределением структуре депозитов между продуктами. «В ожидании решения ЦБ по ключевой ставке в конце июля часть клиентов разместила средства на накопительных счетах», — отметили в пресс-службе банке. Объем пассивов Почта-банка за июль сократился на 2,7 млрд рублей, до 209,1 млрд рублей. «Волатильность рынка и желание свободно управлять деньгами, сподвигнули клиентов искать альтернативные варианты сбережения средств», — пояснили в пресс-службе банка. Банк «Русский Стандарт» сократил объем срочных вкладов на 1,1% или на 1,2 млрд рублей, до 112,2 млрд рублей. Сокращение депозитного портфеля банка было связано с «оптимизацией ставок по депозитам с целью снижения избыточной ликвидности», — пояснили в пресс-службе «Русского Стандарта». Отказался от комментариев и «Хоум банк», который в июле потерял 6,3 млрд рублей от общего объема срочных вкладов, до 108,4 млрд рублей. Однако он также находится в процессе миграции бизнеса на баланс Совкомбанка, который показал приток на срочные вклады почти на 19 млрд рублей. Выбывшие из депозитной гонки.