В июле ряд банков столкнулся с оттоком срочных вкладов

В июле ряд крупных банков столкнулись с оттоком срочных вкладов, свидетельствуют данные российской отчетности. Всего, по данным ЦБ, в этот месяц банки зафиксировали рост срочных вкладов на 322 млрд рублей, однако большая часть этой суммы — 300 млрд рублей — пришлась на капитализацию процентов. Также банки активны и в части накопительных счетов, однако публикуемый сейчас сокращенный вариант отчетности осложняет оценку того, сколько население разместило на этой категории счетов.
Из статистики видно, что между банками происходит перераспределение вкладов — в июле оно шло в пользу госбанков. Именно Сбербанк и ВТБ задавали тон в конкуренции за розничные пассивы — они повысили уровень ставок по вкладам еще в начале июня. Причем, особенно щедры они были к новым вкладчикам, что могло побудить граждан активнее переводить средства. Многие частные банки напротив столкнулись с оттоком средств со срочных вкладов.
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Наибольший прирост срочных вкладов продемонстрировал ВТБ (295 млрд рублей, или 4%), однако значимая часть его связана с переводом в банк клиентов купленного группой «ФК Открытие». Тот сократил объем срочных вкладов на 74,1 млрд рублей, до 220,1 млрд рублей. «Кроме того, все новые привлечения средств клиентов идут уже только на продукты ВТБ», — отметили в пресс-службе «Открытия». Срочные вклады в «Сбере» прибавили за месяц 195,3 млрд рублей, или 1,5%.
Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов указывал, что модель управления пассивами в ВТБ сводится к иерархии, в которой средства населения имеют приоритетное значение, так как с точки зрения норматива краткосрочной ликвидности имеют «привилегированный взвес». «Если банк хочет расти в активах, то для балансировки и исполнения НКЛ, должен привлекать в первую очередь физиков». — говорил он. По его наблюдениям, безбарьерные переводы средств граждан из банка в банк ожесточили ценовые войны между игроками, которые стремятся сохранить клиентскую базу. Корпоративные депозиты дорогая и непригодная для «лечения» НКЛ пассивная база — компании практически не размещают средства дольше, чем на 30 дней.
Лидером по оттоку стал Т-банк (ранее «Тинькофф») — вкладчики забрали со счетов 118 млрд рублей, или порядка 8% срочных вкладов. Представитель банка не стал комментировать результаты.
У МТС-банка отток средств вкладчиков составил 7,5 млрд рублей, на начало августа их объем достиг 169,5 млрд рублей. В пресс-службе банка объяснили снижение перетоком срочных вкладов в банки с более высокими ставками: «Высокий уровень ликвидности позволял нам не участвовать в “гонке” процентных ставок в мае-июне текущего года. <…> Это, с одной стороны, вызвало некоторый переток срочных вкладов в банки с более высокими ставками, а с другой стороны — положительно сказалось на уровне чистой процентной маржи и финансовом результате». В августе банк придерживался сбалансированного подхода по депозитным ставкам, — отметили там. Райффайзенбанк за июль потерял почти 26% срочных депозитов, однако в абсолютных значениях отток составил 0,7 млрд рублей за месяц. Их объем составил к 1 августа 1,85 млрд рублей. Однако комментировать это снижение банк отказался. На начало 2022 года срочных вкладов на балансе Райффайзенбанка было почти 50 млрд рублей. У Юникредитбанка отток составил 27% или 12,2 млрд рублей, вклады сократились до 32,8 млрд рублей. В банке снижение не прокомментировали, в начале 2022 года на балансе банка было более 150 млрд рублей средств вкладчиков. По 6% вкладов потеряли Азиатско-Тихоокеанский банк и «Синара», до уровня в 58,5 и 69,6 млрд рублей соответственно. У «Ренессанс банка» сокращение также составило почти 6% за месяц, до 62,9 млрд рублей. «В июле мы сфокусировались на привлечении средств частных клиентов на накопительные счета. — указал начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян. — В итоге, на фоне снижения портфеля срочных депозитов примерно на 4 млрд рублей, мы нарастили портфель накопительных счетов почти на 6 млрд рублей». В Абсолют-банке снижение пассивов на 1% или 0,9 млрд рублей, до 88,1 млрд рублей, объяснили перераспределением структуре депозитов между продуктами. «В ожидании решения ЦБ по ключевой ставке в конце июля часть клиентов разместила средства на накопительных счетах», — отметили в пресс-службе банке. Объем пассивов Почта-банка за июль сократился на 2,7 млрд рублей, до 209,1 млрд рублей. «Волатильность рынка и желание свободно управлять деньгами, сподвигнули клиентов искать альтернативные варианты сбережения средств», — пояснили в пресс-службе банка. Банк «Русский Стандарт» сократил объем срочных вкладов на 1,1% или на 1,2 млрд рублей, до 112,2 млрд рублей. Сокращение депозитного портфеля банка было связано с «оптимизацией ставок по депозитам с целью снижения избыточной ликвидности», — пояснили в пресс-службе «Русского Стандарта». Отказался от комментариев и «Хоум банк», который в июле потерял 6,3 млрд рублей от общего объема срочных вкладов, до 108,4 млрд рублей. Однако он также находится в процессе миграции бизнеса на баланс Совкомбанка, который показал приток на срочные вклады почти на 19 млрд рублей. Выбывшие из депозитной гонки.
Банк России на заседании 26 июля принял решение увеличить ключевую ставку с 16% до 18%. До этого ставка менялась в конце 2023 года, когда была повышена с 15% до 16%. Затем несколько заседаний подряд ЦБ принимал решение не менять ее значение, однако все больше ужесточал сигнал о дальнейших решениях по денежно-кредитной политике.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в «Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2024 года» отмечало, что за первые шесть месяцев текущего года 66 банков приняли решение повысить ставки по вкладам. Так, на начало июля 2024 года уровень процентных ставок по рублевым вкладам со сроком на один год вырос на 1,6 процентных пункта (п.п.), до 14,1%. Одной из причин АСВ называло усиление конкуренции между банками за вклады после отмены комиссии за перевод денег вкладчиков между своими счетами до 30 млн рублей.
На фоне удлинения сроков банковских пассивов волатильность, зафиксированная в депозитных портфелях, скорее связана с перетоком средств клиентов между кредитными организациями, указал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Банки пересматривают ставки с разной скоростью перед решениями регулятора по ключевой ставке и после их оглашения. Важные для вкладчиков условия, как возможности пополнения и частичного изъятия средств без потери доходности, тоже разнятся. Таким образом, перераспределение ресурсов отражает конкуренцию банков за клиентов», — считает он.