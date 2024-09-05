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Трутнев сообщил об участии 75 стран в ВЭФ

Форум бьет все рекорды, отметил вице-премьер.

Источник: Вероника Сапожникова

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Участие в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приняло рекордное количестве стран — 75. Об этом журналистам сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции форума.

«Близится к завершению IX Восточный экономический форум. Форум, по сути дела, бьет все рекорды, у нас 7 тыс. участников, в прошлом год было 6,3 тыс. Но еще более важно, что у нас 75 стран, в прошлом году было 62 страны. Включая 16 недружественных стран, все традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион — стратегический регион мира», — сказал Трутнев.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.