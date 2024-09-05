Трутнев сообщил об участии 75 стран в ВЭФ

«Близится к завершению IX Восточный экономический форум. Форум, по сути дела, бьет все рекорды, у нас 7 тыс. участников, в прошлом год было 6,3 тыс. Но еще более важно, что у нас 75 стран, в прошлом году было 62 страны. Включая 16 недружественных стран, все традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион — стратегический регион мира», — сказал Трутнев.