Трутнев сообщил об участии 75 стран в ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Участие в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приняло рекордное количестве стран — 75. Об этом журналистам сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции форума.
«Близится к завершению IX Восточный экономический форум. Форум, по сути дела, бьет все рекорды, у нас 7 тыс. участников, в прошлом год было 6,3 тыс. Но еще более важно, что у нас 75 стран, в прошлом году было 62 страны. Включая 16 недружественных стран, все традиционно приезжают на Восточный экономический форум, понимая, что именно здесь можно разобраться, куда будет двигаться Азиатско-Тихоокеанский регион — стратегический регион мира», — сказал Трутнев.
Восточный экономический форум проходит