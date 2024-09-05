Рынок труда в России находится в уникальном положении, заявил Путин

«Рынок труда действительно находится в уникальном положении — 2,4% (безработица — ред.), по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства», — сказал Путин.
«Как можно решать? Первое, повторяю: нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы было модно иметь много детей… Второе направление — это повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов», — добавил президент.
Он отметил, что нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его.
Восточный экономический форум проходит
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>.