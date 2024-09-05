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Рынок труда в России находится в уникальном положении, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Рынок труда в России находится в уникальном положении, безработица — порядка 2%, нужно повышать производительность труда, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Источник: © РИА Новости

«Рынок труда действительно находится в уникальном положении — 2,4% (безработица — ред.), по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства», — сказал Путин.

«Как можно решать? Первое, повторяю: нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы было модно иметь много детей… Второе направление — это повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов», — добавил президент.

Он отметил, что нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>.