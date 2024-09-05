Рынок труда в России находится в уникальном положении, заявил Путин

«Как можно решать? Первое, повторяю: нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы было модно иметь много детей… Второе направление — это повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов», — добавил президент.