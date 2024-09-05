Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России

«Важный вопрос — это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах», — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. России надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных объемах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Важный вопрос — это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах», — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит