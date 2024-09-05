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Путин отметил важность строительства собственных самолетов в России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. России надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных объемах, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Источник: © РИА Новости

«Важный вопрос — это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах», — сказал Путин.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.