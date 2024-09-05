Проиграли китайцам: Volkswagen приготовился уйти из Германии

В Volkswagen также заявили, что компания пойдет на радикальные меры экономии в связи с замедлением потребительских расходов и продолжающимся переходом на электромобили. В частности, организация вынуждена прекратить программу гарантий занятости, которая действует с 1994 года и защищает рабочих от сокращения до 2029 года. Всего в концерне работает около 680 тыс. сотрудников.