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Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф

Греф заявил, что пик инфляции в России еще не пройден.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.

Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция — до 8,87% с 9,01% неделей ранее.

«Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе — впервые, на самом деле — дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц», — считает Греф.

Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен.

По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5−7%, а по итогам следующего — составить 4−4,5%.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.