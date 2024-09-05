Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф

Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция — до 8,87% с 9,01% неделей ранее.