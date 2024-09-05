Пик инфляции в России еще не пройден, заявил Греф

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Пик инфляции в России еще не пройден, несмотря на первую в этом году недельную дефляцию, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
Росстат ранее сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что замедлилась и годовая инфляция — до 8,87% с 9,01% неделей ранее.
«Говорить о том, что мы прошли пик инфляции, пока рановато, наверное, несмотря на то, что мы видим в августе — впервые, на самом деле — дефляцию. Хотя август традиционный дефляционный месяц», — считает Греф.
Глава Сбербанка при этом выразил надежду, что в сентябре в России будет дефляция или близкие к нулю темпы роста цен.
По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года должна замедлиться до 6,5−7%, а по итогам следующего — составить 4−4,5%.
Восточный экономический форум проходит