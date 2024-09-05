Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк летом 2024 года вырос на 8%

«За цифрами по росту пассажиропотока стоит большая работа. Где-то мы изменили технологию, где-то усилили штат, чтобы пропускная способность авиагавани позволяла с комфортом пользоваться услугами пассажирам. С начала года уже обслужено почти 400 тысяч человек. В том числе это результат работы коммерческого блока с авиакомпаниями», — цитирует пресс-служба управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова.