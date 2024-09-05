Пассажиропоток аэропорта Новокузнецк летом 2024 года вырос на 8%

«Международный аэропорт Новокузнецк имени Б. В. Волынова подвёл производственные итоги трёх летних месяцев 2024 года. Суммарно за этот период воздушная гавань обслужила 160 042 пассажиров, что почти на 8% больше аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что самым насыщенным стал август. За этот месяц аэропорт обслужил 56 400 человек. Это на 11,2% больше, чем в последнем месяце лета 2023 года.
Высокой популярностью пользовались рейсы к Байкалу, впервые появившиеся в этом сезоне. Кроме того, за счет выстроенной логистики значительно выросло количество трансферных пассажиров, пользующихся аэропортом на стыковочных рейсах. Вырос пассажиропоток и на московском направлении за счет возобновления вечерних рейсов.
«За цифрами по росту пассажиропотока стоит большая работа. Где-то мы изменили технологию, где-то усилили штат, чтобы пропускная способность авиагавани позволяла с комфортом пользоваться услугами пассажирам. С начала года уже обслужено почти 400 тысяч человек. В том числе это результат работы коммерческого блока с авиакомпаниями», — цитирует пресс-служба управляющего директора аэропорта Новокузнецк Кирилла Ермакова.
Международный аэропорт Новокузнецк находится под управлением ООО «АЭРОКУЗБАСС» (через ООО «Русал Аэро» принадлежит структуре En+ Group с осени 2021 года).