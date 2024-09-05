Чехия предложила альтернативный маршрут транзита газа из России

«Чешская транспортная система обладает достаточной мощностью, чтобы заменить нынешнюю систему транзита в случае перебоев в поставках российского газа через Украину в страны Центральной Европы. Об этом министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал в письме, адресованном еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон. Сикела таким образом отреагировал на ситуацию, при которой в конце этого года истечет срок действия российско-украинского соглашения о транспортировке газа, что особенно затронет страны к востоку от Чехии», — отмечается в сообщении.