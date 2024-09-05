Адвокат Блиновской заявил об ошибочном расчете суммы долга блогера

По его словам, несмотря на то, что налоговым органом доказано наличие схемы по минимизации налогообложения, сумма того налога, который был сэкономлен в результате махинаций, некорректна. По этой причине сторона защиты просит направить дело на новое рассмотрение.
«Мы считаем, что сумма долга должна составить не более 480 млн рублей. При расчете суммы допущены ошибки, которые повлекли завышение этой суммы. Все, что больше 480, — ошибочно начисленный долг», — заявил правозащитник.
Адвокат также заявил о неверных расчетах штрафа.
«Сумма штрафа также была рассчитана неверно. Во-первых, штраф считается в процентах от долга, соответственно, это разные суммы. Во-вторых, не применены еще смягчающие обстоятельства. Мы считаем, что сумма штрафа должна быть снижена на 220 млн рублей, имеется возможность снижения штрафа до 4 млн рублей с учетом применения смягчающих обстоятельств», — уточнил он.
Морозов добавил, что ранее в этот день были обращены в счет оплаты этого долга деньги, которые были на счетах компании, а также средства, найденные наличными во время обысков и у родственников в банковских ячейках. Кроме того, была реализована квартира, принадлежащая отцу Блиновской. Продолжается поиск покупателей на другое имущество.
Ранее, 30 августа, Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. При этом по остальным обвинениям блогер свою вину отвергла. В тот же день Савеловский районный суд разрешил блогеру продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга.
В конце июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что блогер при помощи мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906 млн рублей, а затем супруги легализовали часть денежных средств. Кроме того, Блиновская неправомерно переводила деньги со счетов двух юридических лиц. Дело в отношении ее супруга выделено в отдельное производство.
В апреле 2023 года Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. В конце января нынешнего года блогера отправили под стражу. 14 августа Савеловский суд продлил арест Блиновской на полгода — до 2 февраля 2025 года.