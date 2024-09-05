Адвокат Блиновской заявил об ошибочном расчете суммы долга блогера

Морозов добавил, что ранее в этот день были обращены в счет оплаты этого долга деньги, которые были на счетах компании, а также средства, найденные наличными во время обысков и у родственников в банковских ячейках. Кроме того, была реализована квартира, принадлежащая отцу Блиновской. Продолжается поиск покупателей на другое имущество.