В РФ предложили установить единый размер денежной выплаты для ветеранов труда

«Законопроект “О внесении изменения в статью 22 закона “О ветеранах” подготовлен в целях обеспечения равенства прав ветеранов труда, вне зависимости от региона проживания, так как имеется существенная разница размерах ежемесячной денежной выплаты данной льготной категории граждан, что нарушает их права и законные интересы”, — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении “Известий”.
В ней отмечается, что регионы сами определяют величину льгот, установленных федеральным законом, и добавляют к ним свои меры поддержки. То есть набор мер социальной поддержки фактически зависит от финансового состояния субъекта и поэтому в настоящее время сложилась ситуация, когда ветераны труда, проживающие в различных регионах страны, имеют разный набор социальных льгот и компенсаций, поясняют авторы законопроекта.
«При этом индексация пособий и выплат ветеранам труда тоже зависит от региона, на федеральном уровне это никак не регламентируется. Например, в Омской области выплату ветерану труда не индексируют с 2017 года, а ее размер составляет всего 250 рублей, тогда как в Москве она проиндексирована с 1 января 2024 года и составляет 1328 рублей», — отмечается в документе.
Также уточняется, что ветераны труда Санкт-Петербурга ежемесячно получают 1168 рублей, а ветераны труда Ленинградской области 858 рублей, в Новосибирской области выплата на 2024 год составляет 525 рублей, в Челябинской области федеральные ветераны труда получают выплату 1662 рубля, а региональные 1451 рубль, в соседней Курганской области — 702 рубля, в Крыму с 2016 года установлена выплата 500 рублей.
С учетом этого законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 федерального закона «О ветеранах», установив единый размер денежной выплаты для ветеранов труда и порядок индексации выплат.
«О срочном пересмотре размера надбавок к пенсиям за звание ветерана труда попросили крымчане. Сейчас размер доплаты к пенсии ветерана труда каждый регион определяет самостоятельно», — пояснил «Известиям» один из авторов, депутат Госдумы Евгений Марков.
По его словам, сегодня званием ветерана труда поощряют за трудовые заслуги и многолетнюю работу, однако существующая дифференциация в мерах поддержки данной категории граждан формирует в обществе чувство социальной несправедливости и разочарование в существующих мерах поощрения государства за доблестный труд.
«Мы предложили установить по всей территории России единый минимальный размер выплаты ветеранам труда — 2 тыс. рублей, а также предусмотреть ежегодную индексацию. Направили наше предложение в правительство, так как потребуется дополнительное финансирование», — пояснил депутат.
Ранее, 10 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит дополнительно 2 млрд рублей на обеспечение некоторых категорий граждан бесплатными лекарствами. По его словам, в эти категории входят чернобыльцы, ветераны и люди с ограничениями по здоровью, в том числе дети с инвалидностью.