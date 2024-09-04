В РФ предложили установить единый размер денежной выплаты для ветеранов труда

«При этом индексация пособий и выплат ветеранам труда тоже зависит от региона, на федеральном уровне это никак не регламентируется. Например, в Омской области выплату ветерану труда не индексируют с 2017 года, а ее размер составляет всего 250 рублей, тогда как в Москве она проиндексирована с 1 января 2024 года и составляет 1328 рублей», — отмечается в документе.