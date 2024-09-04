Сборное дело: налоговые доначисления бизнесу упали до минимума за три года

Это объясняется тем, что проверки стали более выборочными и число выездных мероприятий снизилось. Кроме того, положительно сказалось внедрение единого налогового счета. При этом средний чек доначислений растет. Как ситуацию изменят налоговая амнистия и отмена моратория на проверки — в материале «Известий».
Когда ФНС доначисляет налоги и штрафы
На июль 2024-го бизнесу и физическим лицам дополнительно начислили 207 млрд рублей налогов и штрафов по итогам камеральных (проводятся без очного присутствия в организации, по документам) и выездных проверок. Их них первые обеспечили 54 млрд, а вторые — 153 млрд, следует из статистики ФНС («Известия» ее изучили).
Такие доначисления возникают при перерасчете налоговой базы предприятия. Они включают в себя саму сумму недоимки, а также взыскание за просрочку платежей. В частности, из всего их объема основная часть (183 млрд) составили сами сборы, а 24 млрд — санкции.
Сумма в 207 млрд — минимальная с 2021-го, когда по итогам шести месяцев налоговая доначислила 170 млрд. В прошлом же году, по данным службы, показатель был на 7% больше (221 млрд), а в 2022-м — почти вдвое (388 млрд).
При этом результаты именно выездных проверок в 2024-м оказались ниже уровня 2023-го на 15% — доначисления уменьшились до 153 млрд. Снизилось и их число — с 2,7 тыс. в 2023-м до 2,3 тыс. в 2024-м. Как правило, именно эти контрольные мероприятия приносят большие суммы в бюджет, поскольку носят адресный характер и направлены в первую очередь на крупный бизнес.
Между тем количество камеральных (документальных) проверок, наоборот, немного увеличилось за год — с 26,2 млн до 27,1 млн.
— Доначисления в основном касаются крупнейших налогоплательщиков, таких как нефтегазовые компании, организации в сфере производства транспортных средств, в оптовой и розничной торговле, металлургии, химии, электроэнергии, — отметила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.
Согласно данным ФНС, основную долю дополнительных платежей обеспечили крупные организации (148 млрд). Перерасчет для ИП и физлиц составил только 5 млрд и 432 млн соответственно. При этом больше всего доначислений пришлось по налогам на добавленную стоимость и на прибыль.
Самые объемные нарушения выявляются у компаний, которые зарегистрированы в столичных регионах. Треть всех дополнительных платежей обеспечили налогоплательщики из Москвы (69 млрд). В тройку лидеров с большим отрывом также вошли Челябинская область и Санкт-Петербург с доначислениями по 7,9 млрд.
Чем камеральная проверка отличается от выездной
Назначение выездных проверок — крайняя мера реагирования на налоговые риски, заявили «Известиям» в ФНС. Там подчеркнули: их устраивают исключительно в случае, если человек отказался уточнить свои налоговые обязательства. В последние годы уровень фискальной дисциплины повышается, сообщили в службе: растут поступления в связи с добровольным уточнением налоговых обязательств.
Сокращение доначислений прежде всего связано с тем, что налоговые органы усилили предпроверочные работы, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Контрольные мероприятия стали более выборочными — это позволило снизить количество выездных проверок при одновременном повышении их результативности, добавила она. По словам эксперта, ФНС также всё чаще заранее пресекает схемы ухода от сборов.
Налоговая следует риск-ориентированному подходу: концентрирует свое внимание на тех секторах экономики и компаниях, которые нарушают фискальные интересы бюджетной системы, согласился старший научный сотрудник лаборатории исследований налоговой политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Громов. Примерно в 97% случаев выездные проверки выявляют нарушения, то есть их проведение оправданно.
К снижению доначислений также привел запуск единого налогового платежа, продолжил эксперт. Систему внедрили в 2023 году: теперь организации делают взносы по разным категориям не по отдельности, а на единый счет.
Несмотря на то что в начале с инструментом возникали сложности технического характера, система одноразового перечисления денег исключила ситуации с переплатами и недоимками, следом упало число доначислений и штрафов, подчеркнул Владимир Громов.
Сокращение дополнительных платежей связано также с мораторием на проверки малого бизнеса в 2024-м, то есть с ограничением плановых и внеплановых надзорных мероприятий, отметила Юлия Рамзенкова из АЮР.
— В июне прошлого года на ПМЭФ президент Владимир Путин поручил отменить любые проверки в отношении бизнеса, который не представляет никакой угрозы и рисков для граждан и окружающей среды, и ограничиваться профилактическими мерами, — напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Он также отметил введение моратория на выездные проверки крупнейших IT-компаний до марта 2025 года.
По данным ФНС, хотя число и общие объемы доначислений снижаются, средний чек выездной проверки растет. В 2023 году (самые актуальные данные) он увеличился на треть, до 61 млн рублей. По итогам 2022-го динамика была примерно на том же уровне. А итоги 2024-го подводить преждевременно — как правило, во втором полугодии доначислений становится больше.
Как будет работать налоговая амнистия
В связи с окончанием в следующем году моратория на проверки их количество возрастет и, как следствие, увеличится и объем доначислений, полагает Юлия Рамзенкова. Также в 2025-м могут начаться выездные контрольные мероприятия в адрес IT-компаний, отметил управляющий партнер Tax & Legal Management Василий Ваюкин.
Кроме того, свое дело может сделать объявленная налоговая амнистия, добавил юрист. На этот шаг власти пошли в связи с донастройкой системы сборов в бюджет. Бизнесу предлагается «обелиться», если компании добровольно признаются и откажутся от схем дробления. Тогда не возникнет обязанности по уплате налогов, а также пени и штрафов по этим правонарушениям.
В связи с этой мерой налоговые органы, работая с компаниями, будут активнее уделять внимание на выездных проверках именно отказу от дробления.
Минфин в прошлом году наметил основную задачу ФНС на ближайшую перспективу — поддержка стабильно высокого уровня поступлений в бюджет страны за счет улучшения администрирования, резюмировал Василий Ваюкин. А значит, контроль будет ужесточаться.