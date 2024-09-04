Сборное дело: налоговые доначисления бизнесу упали до минимума за три года

При этом результаты именно выездных проверок в 2024-м оказались ниже уровня 2023-го на 15% — доначисления уменьшились до 153 млрд. Снизилось и их число — с 2,7 тыс. в 2023-м до 2,3 тыс. в 2024-м. Как правило, именно эти контрольные мероприятия приносят большие суммы в бюджет, поскольку носят адресный характер и направлены в первую очередь на крупный бизнес.