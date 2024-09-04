Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

Топ-менеджер рассказал, что мошенники используют множество различных предлогов в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым могут звонить от имени медицинского учреждения или социальных организаций, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием в организацию просят продиктовать трехзначный код из смс для входа в аккаунт.