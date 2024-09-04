Разрыв в доходностях бондов в России вырос из-за ставок и налогов

Высокая ставка и ее потенциальное дальнейшее повышение — вполне осязаемый риск для закредитованных компаний, согласен старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев. Особенно это касается компаний малого и среднего размера, которые как раз имеют более низкий кредитный рейтинг или не имеют его вообще. «Поэтому мы с предельной осторожностью относимся к небольшим компаниям с высокой долговой нагрузкой, которые не смогут обойтись без рефинансирования долга, и делать это им придется под более высокий процент», — говорит Григорьев. «У более крупных компаний и переговорная позиция с кредиторами сильнее, и ставки, по которым они привлекают финансирование, в целом ниже, часто у бенефициаров есть опции поддержать бизнес», — объясняет эксперт.