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Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью и пообещал обсудить сокращение излишних проверок с Генпрокуратурой.

Источник: © РИА Новости

«Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию», — сказал Путин.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.