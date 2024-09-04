Путин пообещал обсудить с Генпрокуратурой сокращение проверок бизнеса

«Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию», — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью и пообещал обсудить сокращение излишних проверок с Генпрокуратурой.
«Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию», — сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит