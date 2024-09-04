МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России

В министерстве рассказали, что всего за семь месяцев 2024 года число туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 миллиона, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число иностранных туристов за этот же период выросло на 45,5% и составило 2,3 миллиона, уточнили там.