МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России

«Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей — такие данные опубликовал Росстат. В Минэкономразвития России отметили, что это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что всего за семь месяцев 2024 года число туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 миллиона, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число иностранных туристов за этот же период выросло на 45,5% и составило 2,3 миллиона, уточнили там.
«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить число ежегодных путешествий по стране почти вдвое — до 140 миллионов. Рост количества турпоездок в регионы показывает, что мы движемся к этой цели. Сегодня сделать субъекты более привлекательными для поездок помогают в том числе инструменты нацпроекта “Туризм и гостеприимство”, — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
Пятерка регионов-лидеров туристического рынка остается традиционной. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. В общей сложности на них приходится более 20 миллионов туристических поездок, отметили в пресс-службе. Максимальные темпы прироста числа турпоездок среди российских регионов по итогам семи месяцев показывают Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чечня, Дагестан, добавили там.
Согласно статистическим данным, средняя продолжительность пребывания туристов гостиницах за семь месяцев 2024 года составила 4 ночи. При этом число ночевок выросло на 10% — до 195,1 миллиона. Дольше всего туристы задерживаются в отелях Кабардино-Балкарии (6,9 ночи), Севастополе (6,2 ночи) и в Крыму (6 ночей).