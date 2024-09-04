Механизм СЗПК привлек шесть инвестиционных проектов на 1,6 трлн рублей в ДФО

«Мы видим растущий спрос на СЗПК, так как это один из ключевых механизмов для создания стабильных условий реализации инвестпроектов. Заключили уже шестое соглашение на Дальнем Востоке. Здесь реализуются проекты на 1,6 трлн рублей. Для нас важно работать совместно с инвесторами, чтобы эти предприятия были запущены в срок, повысили конкурентоспособность страны, увеличили предложение», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.
В министерстве объяснили, что СЗПК создает стабильные условия реализации проекта, зафиксировав на 20 лет налоговые параметры, рамки таможенного, градостроительного, земельного и экологического законодательства. Кроме того, в рамках соглашения инвестор сможет возмещать затраты на строительство инфраструктуры. Всего в стране заключено 75 таких соглашений на 4,2 трлн рублей.
В то же время в Минэкономразвития сообщили, что в рамках Восточного экономического форума министерство, правительство Камчатского края и компания «GORA Кумроч» подписали СЗПК: инвестор планирует построить на месторождении Кумроч высокотехнологичный горно-обогатительный комбинат. Как следует из данных Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, запасы этого месторождения составляют 49 т золота. Предполагается, что в рамках первой очереди строительства проекта будет инвестировано более 45 млрд рублей, а налоговые поступления до 2039 года превысят 25 млрд рублей.
Ранее 4 сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что механизм инвестиционных квот, называемый «Квот под киль», привлек в экономику России 270 млрд рублей, из которых более 200 млрд были направлены на развитие Дальнего Востока. По его словам, денежные средства помогают развитию ловли и переработки рыбы, а также судостроения. Кроме того, инвестиции оказывают влияние на судоремонтную отрасль и другие смежные отрасли рыбного хозяйства.