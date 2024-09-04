Механизм СЗПК привлек шесть инвестиционных проектов на 1,6 трлн рублей в ДФО

В то же время в Минэкономразвития сообщили, что в рамках Восточного экономического форума министерство, правительство Камчатского края и компания «GORA Кумроч» подписали СЗПК: инвестор планирует построить на месторождении Кумроч высокотехнологичный горно-обогатительный комбинат. Как следует из данных Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, запасы этого месторождения составляют 49 т золота. Предполагается, что в рамках первой очереди строительства проекта будет инвестировано более 45 млрд рублей, а налоговые поступления до 2039 года превысят 25 млрд рублей.