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Механизм «Квот под киль» привлек 270 млрд рублей в экономику России

Механизм инвестиционных квот, называемый «Квот под киль», привлек в экономику России 270 млрд рублей, из которых более 200 млрд были направлены на развитие Дальнего Востока. Об этом 4 сентября заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Источник: Freepik

«Тот механизм, который нам позволяет сейчас инвестировать в Дальний Восток, — вот в целом оценку проводили за последнее время — механизм “Квот под киль”, или инвестиционных квот, привлек в целом в страну 270 млрд рублей, а на Дальний Восток — чуть более 200 млрд», — указал руководитель федерального агентства в ходе сессии Восточного экономического форума «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока».

По словам Шестакова, денежные средства помогают развитию ловли и переработки рыбы, а также судостроения. Кроме того, инвестиции оказывают влияние на судоремонтную отрасль и другие смежные отрасли рыбного хозяйства.

Ранее в это утро на ВЭФ министр природных ресурсов РФ Александр Козлов рассказал, что георазведка и изучение Дальнего Востока и Сибири нуждается в больших вложениях государства. Он отметил, что вопросы по этой теме прорабатываются.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».