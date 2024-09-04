Механизм «Квот под киль» привлек 270 млрд рублей в экономику России

«Тот механизм, который нам позволяет сейчас инвестировать в Дальний Восток, — вот в целом оценку проводили за последнее время — механизм “Квот под киль”, или инвестиционных квот, привлек в целом в страну 270 млрд рублей, а на Дальний Восток — чуть более 200 млрд», — указал руководитель федерального агентства в ходе сессии Восточного экономического форума «Рыбная отрасль — драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока».
По словам Шестакова, денежные средства помогают развитию ловли и переработки рыбы, а также судостроения. Кроме того, инвестиции оказывают влияние на судоремонтную отрасль и другие смежные отрасли рыбного хозяйства.
Ранее в это утро на ВЭФ министр природных ресурсов РФ Александр Козлов рассказал, что георазведка и изучение Дальнего Востока и Сибири нуждается в больших вложениях государства. Он отметил, что вопросы по этой теме прорабатываются.
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