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ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС

ФНС перестанет обмениваться отчетами международных холдингов с 27 странами ЕС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами международных холдингов, данный проект размещен на портале нормативных актов.

Документ содержит обновленный список государств, с которыми будет происходить соответствующий обмен. В нем появились, в частности, Албания и Доминикана.

Одновременно из списка планируется вычеркнуть 27 европейских стран. Как поясняется в записке к документу, данные государства «в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами» с Россией.

Всего в обновленном списке 45 стран и 10 территорий.

Данный перечень важен для международных холдингов. Налоговый кодекс России обязывает их каждый год направлять в ФНС подробную отчетность о работе во всех странах, где у них имеется бизнес.

Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, с которой имеется обмен отчетами, сдавать в другой стране его не нужно.