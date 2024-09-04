ФНС перестанет обмениваться отчетами холдингов со странами ЕС

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена исключить 27 государств-членов ЕС из списка стран, с которыми идет автоматический обмен отчетами международных холдингов, данный проект размещен на портале нормативных актов.
Документ содержит обновленный список государств, с которыми будет происходить соответствующий обмен. В нем появились, в частности, Албания и Доминикана.
Одновременно из списка планируется вычеркнуть 27 европейских стран. Как поясняется в записке к документу, данные государства «в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами» с Россией.
Всего в обновленном списке 45 стран и 10 территорий.
Данный перечень важен для международных холдингов. Налоговый кодекс России обязывает их каждый год направлять в ФНС подробную отчетность о работе во всех странах, где у них имеется бизнес.
Однако если материнская компания группы отчитывается в одной из стран, с которой имеется обмен отчетами, сдавать в другой стране его не нужно.