Экспорт российской нефти упал до минимума за месяц

Вице-премьер Александр Новак говорил, что по состоянию на конец августа Россия вышла на исполнение обязательств по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. По плану добыча должна находиться на уровне 8,978 млн баррелей в сутки. В начале месяца Минэнерго сообщило, что в июле Россия сократила добычу по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели сделки ОПЕК+ на 67 тыс. баррелей в сутки.