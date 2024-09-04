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Эксперт рассказал о 54 тыс. намайненных в 2023 году на территории РФ биткоинах

В 2023 году на территории России было намайнено 54 тыс. биткоинов, которые принесли в государственную казну налогов на сумму около 50 млрд рублей. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов на сессии «Промышленный майнинг» Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Источник: Reuters

«За 2023 году в России намайнено 54 тыс. биткоинов. По нашим оценкам [за счет промышленного майнинга] ежегодный прирост 50 млрд рублей налогов. Теперь есть закон о правильном “ласковом” регулировании. 50 млрд — с сегодняшними сценарными условиями. А будут приходить и новые инвесторы», — рассказал Безделов.

Он добавил, что с новыми инвесторами будут приходить и новые инфраструктурные инвесторы. А значит, сделал вывод эксперт, и налоговый прирост будет увеличиваться.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в РФ майнинг криптовалют. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Кроме того, россияне, которые не имеют ИП, смогут заниматься данной деятельностью, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством. Также они вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. 26 августа была опубликована полная деловая программа мероприятия.