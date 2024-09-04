Эксперт рассказал о 54 тыс. намайненных в 2023 году на территории РФ биткоинах

Ранее, 8 августа, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в РФ майнинг криптовалют. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Кроме того, россияне, которые не имеют ИП, смогут заниматься данной деятельностью, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством. Также они вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.