Эксперт рассказал о 54 тыс. намайненных в 2023 году на территории РФ биткоинах

«За 2023 году в России намайнено 54 тыс. биткоинов. По нашим оценкам [за счет промышленного майнинга] ежегодный прирост 50 млрд рублей налогов. Теперь есть закон о правильном “ласковом” регулировании. 50 млрд — с сегодняшними сценарными условиями. А будут приходить и новые инвесторы», — рассказал Безделов.
Он добавил, что с новыми инвесторами будут приходить и новые инфраструктурные инвесторы. А значит, сделал вывод эксперт, и налоговый прирост будет увеличиваться.
Ранее, 8 августа, сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в РФ майнинг криптовалют. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Кроме того, россияне, которые не имеют ИП, смогут заниматься данной деятельностью, но в пределах лимитов энергопотребления, устанавливаемых правительством. Также они вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.
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